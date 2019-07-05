В России начали разработку новых программ для обучения школьников патриотизму

Российские регионы начали разрабатывать программу «Культурных нормативов школьников». Об этом сообщили представители профильных ведомств в субъектах, передает в пятницу, 5 июля, ТАСС.

Так, в Республике Коми предлагается включить в список рекомендуемых к изучению произведений рок-мюзикл по поэме 1916 года, балет о мифическом лесном существе, а также песни местных композиторов и экскурсионную программу с посещением памятников архитектуры, сообщил представитель регионального Минкульта.

В свою очередь в Татарстане учащихся школ познакомят с творчеством местных писателей и фольклором. В частности, планируется изучение истории жанров — баита (произведения о крупных исторических событиях и явлениях) и такмака (плясовые песни).

Как рассказала первый замдиректора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева, в ее регионе постараются создать особую среду, чтобы дети могли свободно пользоваться культурными ресурсами. «Сейчас мы с педагогами прорабатываем вопрос, как мотивировать ребенка», — добавила она.

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Кроме того, в некоторых регионах, в частности в Пензенской области, был внедрен проект «Культурного дневника школьника», где ребенок фиксирует свои впечатления от походов в музеи, на выставки и концерты. В Татарстане в его рамках была организована детская социальная сеть, где дети обмениваются опытом и впечатлениями — в настоящее время портал насчитывает более 84 тысяч пользователей.

Пилотными регионами проекта стали Республики Татарстан и Коми, а также Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области и Ставропольский край. На данный момент составленные профильными ведомствами списки «Культурных нормативов школьников» направлены на экспертизу в Литературный институт, российское отделение Международного совета музеев и в творческие союзы.

Инициатива будет осуществлена в рамках программы «Современная школа» нацпроекта «Образование», на которую выделено 295,1 миллиарда рублей. Согласно плану, до 2024 года в школах страны предполагается внедрить новые методы и программы обучения. Также в общеобразовательных учреждениях будет организовано около 230 тысяч новых мест, откроются 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Кроме того, планируется ликвидировать многие старые форматы — например, третью смену. К учебному процессу будут привлечены родители учеников и общественные объединения.

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