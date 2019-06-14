Российская школьница потушила природный пожар с помощью советов мамы по телефону

В районе поселка Прибрежный в Челябинской области школьница при помощи кофты потушила природный пожар, консультируясь по телефону с матерью. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

По данным телеканала, инцидент произошел 13 июня около шести часов вечера. 12-летняя школьница и ее друг гуляли, когда заметили, что примерно в 7-8 метрах от реки Урал вспыхнул пожар, охвативший большую площадь. Взрослых рядом не было, подростки самостоятельно пытались вызвать пожарных, но им это не удалось.

В результате на протяжении трех-четырех часов девочка, советуясь с матерью по телефону, самостоятельно тушила пожар при помощи воды, тряпок и песка.

Ранее, в мае, сообщалось об ученике четвертого класса из села Карамышево Липецкой области, который проехал около пяти километров по бездорожью на велосипеде, чтобы предупредить о надвигающемся пожаре. Мальчик рыбачил с дедушкой на реке Воронеж, когда увидел, что горит сухая трава. Школьник тут же сел на велосипед и поехал в пожарную часть, чтобы рассказать о возгорании. Пожарные приехали вовремя, огонь не успел дойти до леса.

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