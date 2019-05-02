Российский школьник проехал на велосипеде пять километров и спас лес от огня

Ученик четвертого класса из села Карамышево Липецкой области проехал около пяти километров по бездорожью на велосипеде, чтобы предупредить о надвигающемся пожаре. Об этом сообщает телерадиокомпания «Липецкое время».

Мальчик рыбачил с дедушкой на реке Воронеж, когда увидел, что горит сухая трава. Школьник тут же сел на велосипед и поехал в пожарную часть, чтобы рассказать о возгорании. Пожарные приехали вовремя, огонь не успел дойти до леса.

За свои действия ребенок получил благодарность от коллектива пожарного поста Карамышево.

В конце января сообщалось об иркутском школьнике, который вместе с матерью спас кота, вмерзшего в лед в сильный мороз. Температура воздуха в тот момент составляла минус 50 градусов.

В августе 2018 года 16-летний житель Иркутской области спас мужчину из тонувшего автомобиля. В это время очевидцы инцидента вызвали полицейских.

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