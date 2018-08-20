Российский школьник спас водителя из тонущего автомобиля

16-летний житель Иркутской области Александр Дубровин спас мужчину из тонувшего автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на 23-м километре дороги Оса — Усть-Уда у водоема, где отдыхала компания мужчин. Двое из них сели в автомобиль «Ниссан», чтобы проехать по берегу. Водитель, будучи нетрезвым, заехал в реку. Машина начала тонуть. Пассажир смог выбраться, а водитель оказался заблокирован. Неподалеку рыбачил девятиклассник. Он бросился в воду и спас мужчину.

«Я прыгнул в озеро, заплыл в салон, убрал его ноги с педалей и вытащил его на берег», — рассказал Дубровин.

Другие отдыхающие вызвали полицейских. В отношении 40-летнего водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Его 44-летний друг, владелец автомобиля, который был на пассажирском сиденье, привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.8 КоАП России («Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Автомобиль отправили на штрафстоянку.

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