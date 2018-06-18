Российский студент спас тонущего ребенка и погиб

17-летний студент промышленного колледжа Новочеркасска (Ростовская область) утонул, спасая своего племянника, сообщает Donday.ru.

Инцидент произошел 16 июня. Молодой человек отдыхал у реки вместе со своими младшими родственниками, когда услышал крик тонущего семилетнего ребенка. По словам очевидцев, мальчик успел далеко отплыть от берега. Студент бросился в воду, вытащил на поверхность племянника, к которому подоспели родители, и внезапно начал тонуть сам. Молодой человек пробыл под водой больше десяти минут — его унесло течением. Прибывшие на место происшествия врачи реанимационной бригады скорой помощи боролись за его жизнь 40 минут, однако студент умер, не приходя в сознание.

По данным издания, по факту его гибели следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что инструктор по парашютному спорту из Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) спас школьницу ценой собственной жизни после того, как во время совместного прыжка у них не раскрылся парашют.

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