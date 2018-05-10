Инструктор-парашютист ценой жизни спас школьницу во время прыжка

Инструктор по парашютному спорту молодежного клуба «Старт» умер в больнице Ханты-Мансийского автономного округа после того, как во время совместного со школьницей прыжка у него не раскрылся парашют, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 29 апреля в районе аэродрома под Мегионом. 15-летняя девушка прыгала с парашютом вместе с 61-летним инструктором. Основной парашют в воздухе не раскрылся, а запасной раскрылся не полностью. Оба упали с высоты 2 тысячи метров. Инструктор успел сгруппироваться в воздухе и принял основной удар на себя, чем спас жизнь девушки. Обоих пострадавших госпитализировали в реанимацию.

По данным агентства, несовершеннолетнюю перевели в детскую больницу Нижневартовска, где она продолжает лечение в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В региональном следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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