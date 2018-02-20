Инструктор по скайдайвингу спас жизнь своему ученику в воздухе и погиб

46-летний инструктор по скайдайвингу Карл Марш из Великобритании разбился и погиб, спасая жизнь своему ученику. Об этом пишет Daily Mail.
Во время прыжка у начинающего спортсмена возникли проблемы с парашютом, и Марш сумел помочь ученику, активировав запасной, но запутался в основном куполе. Инструктор смог самостоятельно освободиться, но, предположительно, потерял сознание от быстрого неконтролируемого вращения своего парашюта.
В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте.
В его активе более 1100 прыжков.
30 января стало известно, что двое омичей продавали за 2500 рублей прыжки с просроченным парашютом из самолета АН-2, у которого истек срок летной годности. Использованные обвиняемыми парашюты были не только просроченными, но и имели конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, что повышало риск клиентов разбиться насмерть.