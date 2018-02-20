Инструктор по скайдайвингу спас жизнь своему ученику в воздухе и погиб

46-летний инструктор по скайдайвингу Карл Марш из Великобритании разбился и погиб, спасая жизнь своему ученику. Об этом пишет Daily Mail.

Во время прыжка у начинающего спортсмена возникли проблемы с парашютом, и Марш сумел помочь ученику, активировав запасной, но запутался в основном куполе. Инструктор смог самостоятельно освободиться, но, предположительно, потерял сознание от быстрого неконтролируемого вращения своего парашюта.

В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте.

В его активе более 1100 прыжков.

30 января стало известно, что двое омичей продавали за 2500 рублей прыжки с просроченным парашютом из самолета АН-2, у которого истек срок летной годности. Использованные обвиняемыми парашюты были не только просроченными, но и имели конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, что повышало риск клиентов разбиться насмерть.

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