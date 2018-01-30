Россиянам продавали прыжки с просроченными парашютами из негодного самолета

Двое омичей продавали за 2500 рублей прыжки с просроченным парашютом из самолета АН-2, у которого истек срок летной годности, говорится на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Суд признал мужчин виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК), и назначил каждому по 300 часов обязательных работ. «От отбывания наказания и уголовной ответственности осужденные освобождены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — отмечено в тексте.

Согласно материалам дела, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки «Омского аэроклуба» и старший авиационный начальник посадочной площадки «Камышино» провели две воздушные тренировки по десантированию 26 начинающих парашютистов в декабре 2015 года. Самолетом, в нарушение требований, управлял только один пилот, а само судно было перегружено пассажирами. Прыжки проводили в условиях сильного ветра, что недопустимо в случаях тренировок для новичков.

В ведомстве подчеркнули, что использованные обвиняемыми парашюты были не только просроченными, но и имели конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, что повышало риск клиентов разбиться насмерть.

В раскрытии преступления участвовали сотрудники регионального управления ФСБ.

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