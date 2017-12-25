Жаждавшая экстрима пара разбилась о сибирский лед

В Томской области молодая пара прыгнула с моста на страховочном тросе, но он оказался слишком длинным, и экстремалы разбились об лед. Видео инцидента на реке Томь в районе Северска опубликовала телекомпания ТВ2.

Несчастный случай произошел еще 24 декабря, однако о нем стало известно только сейчас. На видеозаписи слышно, как один из инструкторов в панике пригрозил отправить другого следом за разбившимися. Пострадавших парня и девушку доставили в реанимацию. «Их состояние тяжелое, но стабильное», — отметили в областном департаменте здравоохранения.

В отношении инструкторов, организовавших прыжок, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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