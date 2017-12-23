Собравшийся покончить с собой выпал из рук спасателя и погиб

В перуанской столице Лиме спасатель не смог удержать человека, который намеревался покончить с собой — он выпал из его рук и разбился. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Daily Mail. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

Как отмечает издание, 25-30 летний молодой человек находился на 15-м этаже башни. Он держался за перила балкона, когда спасатели пытались его поднять. В какой-то момент вместе со спасателем они полетели вниз, но спасателя удержала страховка, а самоубийца выскользнул.

Личность самоубийцы и его мотивы устанавливаются.

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