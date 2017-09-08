Мужчина прыгнул с моста в Москве и разбился о палубу теплохода

Мужчина разбился насмерть, прыгнув с Крымского моста в Москве: он упал на палубу прогулочного теплохода. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного главка МВД в пятницу, 8 сентября.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от экипажа судна. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на теплоходе, причалившем к берегу, тело 45-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой.

По факту случившегося проводится проверка. Другие подробности произошедшего не уточняются.

В конце июля спасатели выловили из Москвы-реки пьяного и голого уроженца Киргизии. Мужчина рассказал, что его сбросили с моста во время драки.