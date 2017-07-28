Сброшенного с моста голого и пьяного киргиза вытащили из Москва-реки

Столичные спасатели вытащили из Москва-реки голого и пьяного мужчину, замеченного охраной Парка Горького в воде в районе Андреевского пешеходного моста, рассказали РИА Новости в городском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в пятницу 28 июля.

«В 5.15 пострадавший был доставлен на спасательную станцию, где был осмотрен врачом», — отметил собеседник агентства. От госпитализации мужчина отказался и был передан наряду полиции.

Выяснилось, что он является гражданином Киргизии. Спасенный рассказал, что его сбросили с моста во время драки.

Ранее, 25 июля, по данным агентства, возле бухты Живописной на западе города из Москва-реки спасли двух десятилетних девочек. Они тонули в десяти метрах от берега.

2 марта сообщалось, что пожарные вытащили из реки Труро в британском городе Ньюхэм (Корнуолл) пьяных мужчину и женщину, упавших с набережной и погрузившихся в речной ил по пояс. Прохожим не удалось паре выбраться на берег.