Мужчина разбился насмерть при падении с автомобильной эстакады в Шереметьево

Неизвестный разбился насмерть, упав с автомобильной эстакады в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Камеры наружного наблюдения в зоне безопасности аэропорта зафиксировали мужчину, который двигался со стороны терминала Е к терминалу F пешком через автомобильную эстакаду», — отметил собеседник агентства.

По его словам, по неустановленной причине мужчина приблизился «к ограждению и, не удержавшись на ногах, упал вниз».

Источник добавил, что прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть мужчины: от падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РЕН ТВ.