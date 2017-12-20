Россиянка разбилась о дерево во время катания на «ватрушке»

Жительница Карелии разбилась насмерть во время катания на «ватрушке», прикрепленной к фаркопу автомобиля. Об этом в среду, 20 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Накануне вечером муж погибшей решил прокатить ее вместе с маленькой дочкой на надувных санях. Мужчина прикрепил их к фаркопу своей машины и поехал по дороге, проходящей близ дачного кооператива. На скорости тюбинг занесло, и он столкнулся с деревом. В результате женщина скончалась на месте происшествия, а девочка с травмами была доставлена в больницу.

После этого 38-летний глава семейства был задержан. Как отметили в следствии, во время катания жены с дочерью мужчина был пьян.

В феврале во время катания на «ватрушке» пострадали две студентки из Нижнего Новгорода. После удара о дерево одна из них скончалась, вторая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

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