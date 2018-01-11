Россиянин прыгнул с балкона, поймал ветер и остался жив

15 Ball / YouTube

Житель Ивановской области остался жив, прыгнув с балкона многоэтажного дома в Московском микрорайоне областного центра, сообщает IvanovoNews.

На кадрах видно, как мужчина спускает стропы не сложенного в ранце парашюта, забирается на ограждение открытого балкона, ловит ветер и прыгает вниз, совершив в воздухе сальто.

Несмотря на то что высота была экстремально опасной, парашют успел полностью раскрыться, и мужчина благополучно приземлился.

Ранее в ноябре на параплане в Гималаях разбился житель Тюмени Сергей Засекин. По предварительным данным, экстремал мог потерять сознание в воздухе от перегрузки из-за слишком высокой скорости. У него остались жена и двое детей.

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