Блогер-экстремал выжил при безумном сальто через спорткар и стал звездой сети

Американский блогер Бейли Пейн (Bailey Payne) получил травму во время рискованного прыжка над Audi R8. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте bagels payne и за несколько часов набрал более 430 тысяч просмотров.

На видео Пейн пытается сделать сальто над несущимся на него спорткаром. Проезжающий автомобиль задевает блогера во время исполнения трюка, и молодой человек с криком падает на асфальт. Тем не менее, он тут же встает и, прихрамывая на правую ногу, заявляет, что с ним все в порядке. «Мне повезло отделаться парой синяков. Ничего серьезного. На сегодняшний день это самая безумное, что я делал в своей жизни», — признался Пейн в подписи под роликом.