Способный выжить в любом ДТП мем Грэм получил гран-при «Каннских львов»

Первое Гран-при международного фестиваля рекламы «Каннские львы 2017» получил Грэм — «человек, способный выжить в ДТП», спроектированный австралийскими хирургами и художницей Патрицией Пиччинини. Об этом сообщает Adweek.

Проекту досталась награда в номинации «Здоровье и благополучие», а также взял несколько статуэток в других категориях.

Грэм — проект австралийского офиса Clemenger BBDO. Его разрабатывали по заказу организации по дорожно-транспортной безопасности Австралии. Существо, способное уцелеть в любом ДТП, имеет довольно уродливый вид: у него толстый череп, выпирающий вперед лоб, практически нет шеи, а ребра доходят почти до подбородка. Кроме того, тело модели покрыто толстым слоем жира для защиты костей от травм в случае аварии.

Видео: TACVictoria / YouTube

Грэм стал героем социальной рекламы, направленной на предотвращение автокатастроф, а в интернете он превратился в международный мем.