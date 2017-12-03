Раскрыты подробности гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

Бейсджампер Александр Погребов, который был фигурантом дела о покраске звезды на Котельнической высотке, разбился из-за слишком поздно раскрытого парашюта во время прыжка со скалы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по республике.

«Погребов, 1981 года рождения, прыгнул с Гара-Баши и, по предварительным данным, слишком поздно открыл парашют — он не успел набрать воздуха и затормозить падение; бейсджампер ударился о скалы», — сообщил источник.

Александр Погребов погиб 1 декабря. В августе 2014 он и еще трое человек стали фигурантами дела о вандализме и хулиганстве. По версии следствия, они забрались на шпиль высотки на Котельнической набережной и разукрасили звезду в цвета украинского флага. В сентябре 2015 года суд оправдал подозреваемых.