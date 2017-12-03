Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на Котельнической высотке

В Баксанском ущелье (Кабардино-Балкария) 1 декабря погиб бейсджампер Александр Погребов, фигурант дела о покраске звезды на Котельнической набережной в Москве. Об этом сообщается в группе DvizhuhaClub в Facebook.

В августе 2014 года Погребова и еще троих человек обвинили в вандализме и хулиганстве: они якобы забрались на шпиль высотки и раскрасили звезду на ней в цвета украинского флага.

Ответственность за покраску звезды на себя взял украинский руфер Павел Ушивец (Гриша Мустанг). Суд оправдал Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Короткову и Анну Лепешкину.

Руфера Владимира Подрезова, который был на крыше высотки вместе с Ушивцом, приговорили к почти трем годам лишения свободы. Затем срок ему заменили на ограничение свободы.