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Российский школьник спас вмерзшего в лед кота

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НТВ / Facebook

Российский школьник вместе с мамой спас кота, который вмерз в лед в сильный мороз. Видеозапись спасения животного публикует телеканал НТВ в своем Facebook.

Инцидент произошел в Иркутской области. Отмечается, что температура воздуха в тот момент составляла минус 50 градусов. Кот находился под машиной: вероятно, он забрался туда, когда автомобиль только припарковался и от него шел жар, однако затем машина остыла, и животное примерзло лапами и хвостом в лед.

На кадрах видно, как школьник поливает лед вокруг кота горячей водой, а его мама пытается освободить кричащее животное. Затем они заносят его в дом, испуганный кот довольно быстро встает на лапы. Голос женщины за кадром обращает внимание, что он, возможно, отморозил хвост.

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