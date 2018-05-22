Российские школьники смогут попасть на Южный полюс

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт проведет в следующем году олимпиаду для школьников в честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды, сообщает ТАСС.

Детям предложат тесты и конкурсные задания на знание Антарктиды и результатов научных исследований на Южном полюсе. Победителей отправят самолетом на одну из станций института — скорее всего на Новолазаревскую или Беллинсгаузен, рассказал заместитель директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Он добавил, что проведение олимпиады запланировано на осень 2019 года, ее итоги подведут в декабре, а уже в феврале 2020 года победители окажутся на одной из антарктических станций.

Шестой континент на юге Земли был открыт российской экспедицией в январе 1820 года. В экспедиции участвовали шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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