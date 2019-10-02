Российские подростки облили сверстника бензином и подожгли

В Нижегородской области подростки облили бензином и подожгли восьмилетнего мальчика из любопытства. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Как рассказал ребенок, он завязывал шнурки, когда подростки облили его бензином и бросили в него спичку, после чего убежали. Мальчик попытался сбить пламя, ему также помогли проходившие мимо взрослые. Он получил ожоги нижних конечностей второй и третьей степени.

Подростка, бросившего горящую спичку, искали два дня полицейские и волонтеры — он не возвращался домой. В школе он рассказал об этом одноклассникам. Как рассказала одна из школьниц, подросток оправдался тем, что «хотел посмотреть, как горит человеческая плоть».

Учительница подростка заявила, что не может назвать его «хулиганом» и считает его поведение «в пределах нормы». Родители других школьников потребовали провести собрание с матерью поджигателя. Одноклассники также рассказали, что подросток в день происшествия принес в школу канистру бензина и дышал парами горючего. Следственный комитет проводит проверку.

В начале августа в Новокузнецке две девочки 9 и 11 лет подожгли платье на пятилетней подруге с врожденным пороком сердца. Когда платье загорелось, девочки сбежали, оставив ее одну. Ребенок смог добежать до дома, где огонь потушил старший брат. Ее госпитализировали с ожогами 75 процентов тела и провели несколько операций.

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