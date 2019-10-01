Российская санитарка искупала ребенка из интерната в ванне с кипятком

В Кировском доме-интернате для умственно отсталых детей на Сахалине санитарка посадила 15-летнюю воспитанницу в ванну с кипятком и ушла. Девочка умерла от ожогового шока. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Сахалинской области.

По версии следствия, палатная санитарка положила девочку в ванну, чтобы помыть, открыла кран с теплой водой и пошла за пеленкой и памперсами. Когда женщина вернулась, то обнаружила, что из крана течет кипяток, а на теле девочки уже появились ожоги. Санитарка вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, девочка умерла от шока на фоне получения ожога второй степени.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи также дадут оценку действиям врачей учреждения, которые оказывали девочке первую помощь до прибытия скорой.

В прошлом году сообщалось о воспитательнице детского сада в Казани, которая душила четырехлетнего ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа. Женщине было предъявлено обвинение по статьям 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации»), 119 УК РФ («Угроза убийством»), 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»).

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