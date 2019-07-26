В российском палаточном лагере избили ребенка

В селе Мирное Хабаровского края отдыхающий в палаточном лагере «Спецназ. Дети» ребенок получил множественные переломы грудного отдела позвоночника, ребер и ушиб головы в результате драки. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

По словам матери ребенка, вожатых в лагере не было, а «дети были предоставлены сами себе». «С ними жил лишь, насколько мне известно, действующий сотрудник полиции из села Мирное. Он преподавал подросткам боевые искусства. Дети между собой отрабатывали приемы. В какой-то момент забава переросла в настоящую драку. Моего сына поколотили, потом бросили в "гроб", так они называют окоп с бетонным полом», — рассказала женщина.

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Как сообщила агентству министр образования и науки по региону Алла Кузнецова, после пожара в другом палаточном лагере «Холдоми» этот лагерь закрыли. «Это был лагерь для трудных подростков. Там они должны были при помощи программы освоения боевых искусств и навыков силовых ведомств социализироваться. Но что-то пошло не так», — пояснила она.

По информации агентства, после приезда матери ребенка в лагерь пострадавшего мальчика госпитализировали с переломами и ушибом головы. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту инцидента.

Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток, четверо детей погибли. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Директор палаточного лагеря Максим Кузнецов арестован.

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