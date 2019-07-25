Всех детей вывезли из палаточного лагеря в Хабаровском крае после пожара

Все дети вывезены из палаточного городка детского лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу администрации лагеря.

По словам собеседницы агентства, одних детей забрали родители, других отвезли на автобусе в сопровождении ГИБДД в спорткомплекс «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.

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Ранее надзорные органы после проведенной в мае проверки не нашли претензий к палаточному городку детского лагеря. Администрация лагеря утверждает, что по итогам общей проверки были выданы предписания на исправление к 1 августа недочетов лишь в коттеджах и гостинице. «Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации», — заявили в «Холдоми».

24 июля президент России Владимир Путин высказался о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми». Он назвал случившееся большой трагедией и заявил, что ждет от СК в ближайшее время доклада по результатам расследования.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемыми проходят начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков. Следователи заподозрили в халатности местного сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева.

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