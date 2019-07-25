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В Хабаровском лагере заявили об отсутствии претензий со стороны органов надзора

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Надзорные органы после проведенной в мае проверки не нашли претензий к палаточному городку детского лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте лагеря.

Администрация лагеря утверждает, что по итогам общей проверки были выданы предписания на исправление к 1 августа недочетов в коттеджах и гостинице. «К палаточному лагерю комментариев и претензий не было», — уточнили в лагере, добавив, что подтверждающие этот факт документы переданы в Следственный комитет.

«Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации», — заявили в «Холдоми».

24 июля президент России Владимир Путин высказался о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми». Он назвал случившееся большой трагедией и заявил, что ждет от СК в ближайшее время доклада по результатам расследования.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемыми проходят начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков. Следователи заподозрили в халатности местного сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева.

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