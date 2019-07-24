Путин прокомментировал пожар в детском палаточном лагере

Президент России Владимир Путин высказался о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей. Об этом в среду, 24 июля, сообщает «Интерфакс».

Глава государства назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших детей. Путин выразил надежду, что врачи сделают все необходимое для скорейшего выздоровления пострадавших, «в том числе и Министерство здравоохранения, если такая помощь нужна».

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«Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», — сообщил президент.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемыми проходят начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков. Следователи заподозрили в халатности местного сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева.

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