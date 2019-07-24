После пожара в палаточном лагере возбудили новое дело

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где погибли четверо детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В халатности подозревается начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Видео с ним предоставлено СКР.

Следком

Как полагает следствие, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения.

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Ранее 24 июля в правительстве Хабаровского края заявили, что причиной пожара, начавшегося в одной из палаток, могло стать полотенце или платье, упавшее на обогреватель. После трагедии власти приняли решение закрыть лагерь.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четыре ребенка. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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