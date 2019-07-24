Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере

Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка. Об этом стало известно «Известиям».

Председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев возмутился условиями размещения детей в лагере. «Во временных сооружениях вообще нельзя устраивать детские лагеря. А использовать в палатках тепловые пушки — вообще преступление», — подчеркнул он.

По его словам, опасно размещать палатки вплотную друг к другу без противопожарных разрывов. Они должны быть расположены так, чтобы не допустить распространение огня, а возле каждой из них должен стоять огнетушитель или ведро воды. Кроме того, все потенциально опасные места — генератор, кухня, костровая зона, баня — должны находиться на удалении от палаток.

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Он также порекомендовал ставить палатки с двумя выходами для ускорения эвакуации и закупать громкие средства оповещения — колонки, сирену или колокол.

Отмечается, что МЧС подготовит специальный документ с рекомендациями по противопожарной безопасности. В настоящий момент в России не существует единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях. Стандарты для летних мест отдыха детей включены в Правила противопожарного режима РФ, однако они относятся только к капитальным объектам.

23 июля стало известно, что сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести и были рекомендованы региональными властями. В учреждении их было два вида — «Памир-30» для детей и «Памир-10» для вожатых. В пожарных сертификатах утверждалось, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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