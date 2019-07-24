Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Появились подробности захвата Северной Кореей российского судна
Названа опасность пропущенного завтрака
Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа
Инцидент с бомбардировщиками России и Южной Кореи посчитали недоразумением
Оценена вероятность плана Ельцина по продаже Карелии
Упрямая женщина проехала на сломанном эскалаторе и лишилась ноги
Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника
Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Новости партнеров

Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере

Перейти в «Мою Ленту»

Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка. Об этом стало известно «Известиям».

Председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев возмутился условиями размещения детей в лагере. «Во временных сооружениях вообще нельзя устраивать детские лагеря. А использовать в палатках тепловые пушки — вообще преступление», — подчеркнул он.

По его словам, опасно размещать палатки вплотную друг к другу без противопожарных разрывов. Они должны быть расположены так, чтобы не допустить распространение огня, а возле каждой из них должен стоять огнетушитель или ведро воды. Кроме того, все потенциально опасные места — генератор, кухня, костровая зона, баня — должны находиться на удалении от палаток.

Он также порекомендовал ставить палатки с двумя выходами для ускорения эвакуации и закупать громкие средства оповещения — колонки, сирену или колокол.

Отмечается, что МЧС подготовит специальный документ с рекомендациями по противопожарной безопасности. В настоящий момент в России не существует единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях. Стандарты для летних мест отдыха детей включены в Правила противопожарного режима РФ, однако они относятся только к капитальным объектам.

23 июля стало известно, что сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести и были рекомендованы региональными властями. В учреждении их было два вида — «Памир-30» для детей и «Памир-10» для вожатых. В пожарных сертификатах утверждалось, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правила опасности: что привело к трагедии под Хабаровском
Вспыхнувшие как спичка палатки сгоревшему лагерю рекомендовали чиновники
Дети описали начало пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Появились подробности спасения детей 10-летним мальчиком в хабаровском лагере
Стало известно о звонках детей во время пожара в хабаровском лагере
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Это была мечта, ставшая реальностью»

Российский фотограф увидел ВДНХ с неожиданной стороны и раскрыл ее тайну
22:3723 июля

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

09:2722 июля

В России стало больше детей с инвалидностью

20:3123 июля

Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной

Россия00:0123 июля

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
23:2023 июля

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

19:0623 июля

Полиция предупредила об опасности готовящегося митинга оппозиции в Москве

00:5420 июля

Путин назвал возможную причину для отказа от президентства

Россия00:0311 июля

«С детства им отказывают в уме и будущем»

Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
20:0623 июля

Назван инициатор массовых задержаний в Чечне

18:3723 июля

Стало известно о возвращении цыган в Чемодановку

19:0223 июля

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Россия
«Это была мечта, ставшая реальностью»
Российский фотограф увидел ВДНХ с неожиданной стороны и раскрыл ее тайну
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю«Не все ребята поняли, что произошло»
В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Все материалы
Мир
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Трамп признал необходимость сотрудничества с Россией
Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника
Северная Корея захватила российское судно
Сотрудника аппарата Курца заподозрили в уничтожении улик
В Гонконге появилась таинственная жестокая банда в белых футболках
Сенат США одобрил нового главу Пентагона
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Латвийского министра распекли за любовь к Лепсу
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Кличко вызвали на допрос
Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду
Обыски в правительстве Украины оказались связаны с американским оружием
Украинский Минкульт усилится
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Трамп возмутился обдиранием в торговле с Евросоюзом
Объяснена причина аномального наплыва мигрантов в Россию
Россия обогнала Европу по росту цен на еду
Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего замдиректора ФСИН захотели приговорить к девяти годам колонии
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Российского чиновника осудили за взятки медом и яйцами
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Россиянина посадили за убийство надругавшегося над ребенком мигранта
Все материалы
Наука и техника
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Найден таинственный древний корабль
Ущербность «Адмирала Кузнецова» объяснили бедностью СССР
В России поставили оценки F-22 и F-35
Обнаружены признаки неизвестной глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Спортсмен получил отек мозга и скончался в больнице
Валуев высказался о причинах гибели Дадашева
Вдова Дадашева рассказала о величии мужа и воспитании сына
Тренер Дадашева прокомментировал его смерть
Ставшего депутатом Госдумы борца лишили второго олимпийского золота за допинг
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
Все материалы
Культура
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Долгие проводы
 
Актрису Доронину обокрали в Москве
Стали известны любимые сериалы Елизаветы II
В США экранизируют комикс о Супермене-коммунисте из колхоза
Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа
Познер сравнил Гитлера с героем сказки
Парень написал бывшей накануне своей свадьбы и стал героем в сети
Соловьев пошел в атаку на нашедшего у него вид на жительство в Италии Навального
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Невесту высмеяли за неподобающее нижнее белье и шляпу на свадьбе
Российским чиновникам захотели запретить ходить в дорогой одежде
Самая молодая миллиардерша в мире снялась в рекламе в прозрачной одежде
Покупателей поразили женские тела без фотошопа в рекламе нижнего белья
Все материалы
Путешествия
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Названы любимые направления российских пенсионеров
Пассажирка ударила парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице
Дебоширка попыталась выпрыгнуть из летящего самолета перед посадкой в Москве
Авиакомпания бросила больного ребенка на полу аэропорта из-за опоздания
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Упрямая женщина проехала на сломанном эскалаторе и лишилась ноги
Мясоеды съели сырую белку назло веганам и поплатились
Брак женщины и призрака пирата XVIII века закончился экзорцизмом
Восьмилетний мальчик шесть лет жил с иглой в шее
Все материалы
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
Mercedes-Benz научил гараж в своем музее самостоятельно парковать автомобили
Porsche выпустит серию «винтажных» 911
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
В Москве подорожало жилье без права прописки
Французы и итальянцы полюбили жить в центре Москвы
Раскрыты данные о недвижимости «грозы российских олигархов»
Найден способ повысить шансы на ипотеку
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы