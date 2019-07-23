Вспыхнувшие как спичка палатки сгоревшему лагерю рекомендовали чиновники

Сгоревшие во время пожара в хабаровском лагере «Холдоми» палатки имели официальный сертификат негорючести и были рекомендованы региональными властями. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник палаточного городка Максим Кузнецов.

По его словам, эти палатки еще называют МЧС-овскими, потому что на них стоит маркировка службы. В учреждении их было два вида — «Памир-30» для детей и «Памир-10» для вожатых. «Эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов», — сказал Кузнецов.

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Он отметил, что, несмотря на такие характеристики, палатки сгорели почти мгновенно. От жара они надувались и капали огнем, а потом и лопались, как огненные шары, извергая столбы пламени на 15-20 метров вверх. Тушением палаток безрезультатно занимались охранники, а вожатые эвакуировали детей.

«У детей, которых успели вывести, повреждений нет вообще. Мальчик, который находится в палатке с моим сыном, тоже сначала вышел на улицу, но вернулся за чемоданом. Палатка капала ему на голову, у него на голове как шлем из этого материала. Это было страшно», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что местные проверяющие органы знали о существовании палаточного городка, его проверяли на безопасность, руководство лагеря передало подтверждающие документы следователям. Кроме того, за пару недель до трагедии МЧС проводило здесь учения по эвакуации.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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