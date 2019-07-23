Дети описали начало пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Дети, отдыхавшие в хабаровском лагере «Холдоми», рассказали о начале пожара. Их слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Елизаветы Бобриковой — матери одного из пострадавших — в палатке ее сына стояли батарея и неисправная тепловая пушка. Ребенок рассказал родителям, что из-за холодной погоды ночью устройство включили, пушка заискрила и дети ее выключили. В ночь пожара мальчик проснулся от криков и запаха гари. Он вышел на улицу босиком, в одних трусах, все вещи и гаджеты детей сгорели. Мама другого мальчика подтвердила наличие батарей в палатках, но сообщила, что тепловой пушки рядом со спальным местом ее сына не было.

12-летняя девочка, отдыхавшая в «Холдоми», рассказала, что вожатые выводили детей из палаток около 2:30 по местному времени. По ее словам, всех повели на стадион, накормили, принесли подушки и одеяла. Тех, кого не могли забрать родители, отвезли домой на автобусе.

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Находившийся в палаточном лагере мальчик также рассказал, что дети видели, как тушат пожар и достают остатки вещей. Ребенок сообщил, что паники не было и с детьми находились вожатые. «Утром вместе с вожатыми мы раздали малышам воду и печенье», — добавил он.

Ранее одна из очевидиц пожара рассказала о мальчике, который выносил пострадавших из огня. «Он из моего отряда. Его зовут Леша, ему 10 лет. У него горели волосы, вроде бы руки и ноги», — поделилась девочка.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля по местному времени. В лагере находились 189 человек, к приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток. Погибли четыре ребенка, получившие сильные ожоги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

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