Появились подробности спасения детей 10-летним мальчиком в хабаровском лагере

Одна из очевидиц пожара в хабаровском лагере «Холдоми» Лилия рассказала о мальчике, который выносил пострадавших из огня. Ее слова приводит Telegram-канал Baza.

«Он из моего отряда. Его зовут Леша, ему 10 лет. У него горели волосы, вроде бы руки и ноги. А у девочки (которую он вынес из огня — прим. «Ленты.ру») горело тело и волосы. Он кричал», — сказала Лилия.

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Девочка добавила, что, проснувшись, она начала будить своих соседок. Затем они взяли телефоны и побежали к началу лагеря, где собрались другие дети и вожатые. «Палатки загорелись из-за того, что девочки на ветродуйку повесили одежду. Но я этого не видела, мне рассказали», — отметила девочка.

По данным Telegram-канала, 10-летний Леша стал четвертой жертвой происшествия. Он получил сильные ожоги и несколько часов находился в тяжелом состоянии.

Ранее 23 июля стало известно, что две девочки, госпитализированные в реанимацию с серьезными ожогами, скончались. До этого сообщалось о погибшей 10-летней девочке.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля (по местному времени), в нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.

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