Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до 12

Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось с 9 до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Среди пострадавших семь детей, шестеро госпитализированы. Одного ребенка с поверхностным ожогом локтя выписали из больницы.

22 июля произошел пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток, погибла десятилетняя девочка. Трое пострадавших детей впали в кому, среди них оказался десятилетний мальчик, который помогал вытаскивать людей из палаток.

Возможной причиной пожара стала неисправность одного из обогревателей, которыми отапливается лагерь. Источник ТАСС не исключил, что на нем сушили одежду. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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