Впавший в кому после пожара в хабаровском лагере мальчик спасал детей из палатки

Десятилетний мальчик по имени Арсений помогал спасать детей во время пожара в лагере «Холдоми» под Хабаровском. Он получил ожоги и находится в коме. Об этом сообщил представитель краевого правительства, передает РИА Новости.

Арсений вытаскивал девочек из палаток, отметили в правительстве. Директор лагеря Максим Кузнецов сообщил членам правительства региона, прибывшим на место ЧП, что детей выводил ночной вожатый.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере, впали в кому. Для родителей в больнице выделили отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел 22 июля. В лагере размещались 189 детей, к моменту, когда прибыли пожарные, 20 из 26 палаток сгорели. Погибла десятилетняя девочка, еще девять человек пострадали.

Источник ТАСС назвал возможной причиной пожара неисправность одного из обогревателей, которыми отапливается лагерь. Он не исключил, что на обогревателе сушили одежду. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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