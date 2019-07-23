В сгоревшем палаточном детском лагере нашли многочисленные нарушения

Палаточный детский лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» работал без разрешения контролирующих органов, а при его проверке были найдены многочисленные нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что палаточный лагерь был установлен «стихийно и самостоятельно», а организаторы не обращались к контролирующим органам для его согласования. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Кроме того, Госпожнадзор выявил различные нарушения при проверке «Холдоми» весной 2019 года. Замминистра образования и науки региона Александр Король добавил, что организация, продававшая путевки в детский лагерь, не сообщала о его наличии на своем сайте. «Заявлены только спальные благоустроенные корпуса», — сказал он.

22 июля загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели.

Один ребенок погиб, трое подростков от 11 до 13 лет находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, они получили сильные ожоги. Еще один ребенок получил незначительные повреждения.

Следственный комитет возбудил дело о гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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