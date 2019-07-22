Появилось фото сгоревшего палаточного лагеря для детей под Хабаровском

Появились подробности пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого скончался один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, работники туристической базы пытались самостоятельно тушить пожар и поздно вызвали пожарных. Отмечается, что пожар начался ночью (на момент написания новости в регионе 06:35 — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Telegram-канал РИА Новости опубликовал фотографию сгоревшего лагеря. На кадре заметны две обгоревшие палатки, от которых остался металлический каркас и несколько кроватей.

Ранее было опубликовано видео одной из последних вечеринок в палаточном лагере для детей в Хабаровском крае. Несколько десятков детей стоят вокруг как минимум двух костров, происходит «посвящение в народы Средиземья» (мир действия в вымышленной вселенной «Хоббита» и «Властелина колец» — прим. «Ленты.ру»).

22 июля сообщалось, что загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. По предварительным данным, один ребенок погиб, трое находятся в реанимации. Еще один ребенок получил незначительные повреждения. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели.

В настоящий момент пожар ликвидирован, дети размещены на территории комплекса в домиках для отдыхающих. Руководство лагеря вызывает родителей отдыхавших детей. Следственный комитет возбудил дело о гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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