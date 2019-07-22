Опубликовано видео с огнем из сгоревшего палаточного лагеря для детей

Telegram-канал Baza

Telegram-канала Baza опубликовал видеозапись одной из последних вечеринок в палаточном лагере для детей в Хабаровском крае.

На распространенных кадрах видно, как несколько десятков детей стоят вокруг как минимум двух костров. «У нас проходит посвящение в народы Средиземья (мир действия в вымышленной вселенной "Хоббита" и "Властелина колец" — прим. «Ленты.ру»). У нас здесь собрались люди, гномы, эльфы и хоббиты», — описывает происходящее голос за кадром. В верхней части видеозаписи отмечена страница лагеря в Instagram.

Ранее сообщалось, что загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. По предварительным данным, один ребенок погиб, трое находятся в реанимации. Еще один ребенок получил незначительные повреждения. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели.

В настоящий момент пожар ликвидирован, дети размещены на территории комплекса в домиках для отдыхающих. Руководство лагеря вызывает родителей отдыхавших детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



