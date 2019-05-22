Выжившая в «Зимней вишне» рассказала об удерживавших людей охранниках

Охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре долгое время отказывались выпускать людей. Об этом в среду, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одной из выживших в Заводском районном суде Кемерова.

По словам девушки, признанной потерпевшей, сотрудники заперли двери на замок и отправляли посетителей к другому выходу, однако там им сказали вернуться обратно. После угроз охранники открыли двери.

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Мама девушки добавила, что один из них сказал «здесь народу много, люди спускаются по эскалатору, идите назад». По мнению женщины, всему виной стала паника, охватившая посетителей и персонал с началом пожара.

На месте не было плана эвакуации, поэтому некоторые люди выбрались самостоятельно, потому что знали, куда идти, подытожила она.

12 апреля стало известно, что потерпевшие по делу подали иски на 2,9 миллиарда рублей. Пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 137 человек пострадали.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы, поэтому многие не смогли покинуть его и погибли. Как было установлено, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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