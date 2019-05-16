Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

В Заводском районном суде Кемерова начался процесс над обвиняемыми по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта 2018 года, передает ТАСС.

На скамье подсудимых семь фигурантов: Надежда Судденок, гендиректор компании, управлявшей ТЦ, гендиректор компании-собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», отвечавшей за противопожарную систему в ТЦ Игорь Полозиненко, ответственный за пожарную сигнализацию Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Всем им вменяются разные статьи Уголовного кодекса.

В ходе судебного заседания прокурор расширил перечень обвинений, вменив Юлии Богдановой создание преступной группы для нарушения требований пожарной безопасности.

Гособвинитель считает, что она распределила роли между участниками как организатор преступной группы, координировала ее деятельность, чтобы создать видимость обеспечения требований пожарной безопасности в здании «Зимней вишни» при минимальных расходах на систему пожарной безопасности.

Защита подсудимых просила вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений, однако суд отказался.

12 апреля стало известно, что потерпевшие по делу подали иски на 2,9 миллиарда рублей. Пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 137 человек пострадали.

По делу о пожаре также проходят бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова. Расследование в отношении них еще не завершено.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы, поэтому многие люди не смогли покинуть его и погибли. Как было установлено, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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