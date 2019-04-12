Потерпевшие от пожара в «Зимней вишне» потребовали три миллиарда рублей

Потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» подали иски на 2,9 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Как говорится в сообщении, огонь уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 137 человек пострадали.

В Генпрокуратуре отметили, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В деле фигурируют 15 человек, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы, поэтому многие люди не смогли покинуть его и погибли. Как было установлено, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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