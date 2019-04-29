Шестеро детей пострадали во время пожара в российской церкви

В Саткинском районе Челябинской области госпитализировали шестерых детей после пожара в церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент произошел 29 апреля. В ходе экскурсии в деревянную церковь в поселке Межевом четыре девочки и два мальчика в возрасте до семи лет поднялись на колокольню. В это время на нижнем уровне здания начался пожар. Детям пришлось выбираться через задымленные помещения.

Две шестилетние девочки находятся в реанимации, у одной из пострадавших произошло обострение бронхиальной астмы. Остальные дети находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель и затрудненное дыхание.

Площадь пожара в церкви составила 30 квадратных метров. Из здания эвакуировали десять человек. Причина возгорания устанавливается.

В феврале при пожаре из-за печки в Кемеровской области погибли двое детей — мальчики 6 и 10 лет. Госпитализированы также 10-летний ребенок, мужчина и его супруга, еще двое малолетних детей не пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

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