Опубликовано видео с места гибели шестерых детей в Кузбассе

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео со сгоревшим во вторник, 6 ноября, частным домом в городе Юрге Кемеровской области. Жертвами пожара стали восемь человек, в том числе шестеро детей. Еще одна пострадавшая — 42-летняя женщина — находится в больнице.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все они члены одной семьи. Единственная выжившая при пожаре потеряла троих детей, троих внуков, мать и сожителя.

Расследуется дело о причинении смерти по неосторожности двум или более людям (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Ранее предполагаемой причиной гибели людей называли отравление продуктами горения. Пожар мог возникнуть из-за замыкания проводки или неосторожного обращения с огнем. Сгоревшее жилье погибшие арендовали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!