Шестеро детей погибли при пожаре под Кемерово

В городе Юрга Кемеровской области восемь человек стали жертвами пожара в частном доме, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания сообщил, что в частном доме без признаков жизни были обнаружены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. По предварительным данным, они скончались от отравления продуктами горения. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, погибшие арендовали жилье. Причиной возгорания могло стать замыкание проводки, а также неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону подтвердили факт пожара и уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 04:20 по местному времени, через час пожар потушили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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