Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Самарой

Трое детей обнаружены погибшими на месте пожара в частном доме в Самарской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Пожар случился в ночь на субботу, 3 ноября, в селе Старый Буян Красноярского района. После тушения огня были обнаружены тела троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.

Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили ТАСС, что пожар начался в 02.50, был потушен в 03.36. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

1 ноября стало известно о задержании новых фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 60 человек, большинство из жертв — дети.

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