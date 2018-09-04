Бывший владелец «Хромой лошади» досрочно освободился и решил вернуться в бизнес

Пермский бизнесмен, 45-летний бывший владелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак освободился из исправительной колонии №11 (ИК-11) в Челябинске; он вышел на свободу по новому закону после перерасчета срока. Об этом во вторник, 4 сентября, источник в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщил «URA.RU».

Зак находился в СИЗО с 5 декабря 2009 года до суда в апреле 2013 года. Этот срок был пересчитан из расчета день в изоляторе — полтора дня в колонии.

Материалы по теме Пожарная отставка За гибель людей в пермском клубе ответят высокопоставленные чиновники Хромой процесс Вынесен первый приговор по делу о сгоревшем клубе

«Зак сегодня вышел на свободу и сразу же вылетел в Москву. Перед отъездом он немного рассказал нам о своих планах. Прежде всего, он съездит в Израиль, чтобы подлечиться. А после этого вернется домой и снова займется бизнесом. Он хочет зарабатывать, так как очень большие деньги потратил за эти годы на адвокатов», — сообщил источник.

8 ноября 2016 года сообщалось, что суд в Карелии отказал Заку в условно-досрочном освобождении (УДО). Зак, приговоренный в апреле 2013 года к 9 годам 10 месяцам колонии, имел право подать ходатайство на УДО после отбытия двух третей наказания.

Пожар в «Хромой лошади», в результате которого погибли 156 человек, произошел 5 декабря 2009 года. В пермском клубе устроили пиротехническое шоу, из-за которого загорелся пенопластовый потолок. Посетители не смогли покинуть горящее помещение, поскольку в нем не были оборудованы пути эвакуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



