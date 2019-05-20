Крупный пожар вспыхнул неподалеку от «Зимней вишни»

В центре города Кемерово загорелся автосалон Hyundai. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает телеканал «360».

Судя по фото, сделанным очевидцами, огонь полностью охватил крышу и перекинулся ниже по зданию. Уточняется, что площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, а в нескольких десятках метров от автосалона находится автозаправка.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Здание автосалона находится примерно в полутора километрах от сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в марте 2018 года. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания называли короткое замыкание. В уголовном деле о пожаре 15 обвиняемых, в том числе бывший руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, глава фирмы-поставщика противопожарных систем Игорь Полозиненко. Потерпевшими признаны более 450 человек, 83 из них — родственники погибших.

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