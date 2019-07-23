Стало известно о тяжелом состоянии пострадавших при пожаре в лагере детей

Состояние детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, остается тяжелым. Об этом сообщил глава Солнечного района Виктор Старков, передает ТАСС.

«Состояние троих детей очень тяжелое, на грани. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания. Пока всего хватает, главврач консультируется с Москвой и Хабаровском, но состояние очень тяжелое», — рассказал он.

Еще одна девочка находится в шоковом состоянии, ранее сообщалось, что четвертый пострадавший получил незначительные повреждения — у ребенка обгорел локоть.

Кроме того, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил министерству социальной защиты региона и другим ведомствам оказать помощь родителям погибшей девочки и других пострадавших детей.

22 июля загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. По предварительным данным, один ребенок погиб, трое находятся в реанимации. Еще один ребенок получил незначительные повреждения. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели.

В настоящий момент пожар ликвидирован, дети размещены на территории комплекса в домиках для отдыхающих. Руководство лагеря вызывает родителей отдыхавших детей. Следственный комитет возбудил дело о гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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