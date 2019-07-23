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Увеличилось число пострадавших при пожаре в детском лагере

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Число пострадавших в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка — они госпитализированы в Солнечную районную больницу. Пяти пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Один ребенок скончался. Пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко опровергла данные о смерти второго ребенка из лагеря, попавшего в реанимацию.

«Живы все трое детей. Только что завершались видеоконференция с врачами из Москвы. Дети тяжелые и нетранспортабельные, лечение скорректировали на месте. Девочка, которая с психотравмой, тоже находится в больнице на лечении», — отметила она. В Хабаровском территориальном центре медицины катастроф добавили ТАСС, что две девочки получили ожоги 100 процентов тела, мальчик — 95 процентов тела.

Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи «квадратов», его тушили 24 человека и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем палаточном детском лагере нашли многочисленные нарушения. Он был установлен «стихийно и самостоятельно», а организаторы не обращались к контролирующим органам для его согласования. Кроме того, Госпожнадзор выявил различные нарушения при проверке «Холдоми» весной 2019 года.

22 июля загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели.

Погибла десятилетняя девочка, трое подростков от 11 до 13 лет находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, они получили сильные ожоги. Еще один ребенок получил незначительные повреждения.

Следственный комитет возбудил дело о гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Предыстория: Стало известно о тяжелом состоянии пострадавших при пожаре в лагере детей
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