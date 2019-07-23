Жертва пожара в детском лагере погибла накануне дня рождения

При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Анатолий Литвинчук, передает ТАСС.

По его словам, 23 июля девочка должна была отметить 11-й день рождения — она родилась в 2008 году. Согласно закону о неприкосновенности частной жизни, ее личность не раскрывается.

22 июля загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели.

Один ребенок погиб, трое подростков от 11 до 13 лет находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, они получили сильные ожоги. Еще один ребенок получил незначительные повреждения.

Следственный комитет возбудил дело о гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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