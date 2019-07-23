Названа возможная причина пожара в детском лагере под Хабаровском

Причиной пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого один ребенок погиб, а трое находятся в реанимации, мог стать обогреватель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, палаточный лагерь, где жили дети, отапливался обогревателями. В качестве одной из версий рассматривается неисправность одного из отопительных приборов, которая и привела к пожару. «Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем палаточном детском лагере нашли многочисленные нарушения. Он был установлен «стихийно и самостоятельно», а организаторы не обращались к контролирующим органам для его согласования. Кроме того, Госпожнадзор выявил различные нарушения при проверке «Холдоми» весной 2019 года.

22 июля загорелся палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. К прибытию первых подразделений МЧС 20 из 26 палаток сгорели. Погибла десятилетняя девочка, еще девять пострадали. Трое подростков от 11 до 13 лет находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, они получили от 95 до 100 процентов ожогов тела. Еще один ребенок получил незначительные повреждения и находится в больнице в шоковом состоянии.

Следственный комитет возбудил дело о гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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